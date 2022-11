Konjunkturdaten aus Deutschland sendeten positive Signale: Die ZEW-Konjunkturerwartungen hellten sich im November deutlich auf. Das Mannheimer Institut verwies auf Hoffnungen, dass sich die hohe Inflation bald abschwäche und somit die Europäische Zentralbank weniger stark ihre Zinsen anheben müsse. Der konjunkturelle Ausblick für Deutschland sei dessen ungeachtet immer noch negativ.

Aus den USA werden am Nachmittag ebenfalls Preisdaten erwartet. Es handelt sich um die Erzeugerpreise, die einen Hinweis auf den Preisauftrieb auf Verbraucherebene geben. An letzteren richtet die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik aus. In den USA hat sich der Preisauftrieb zuletzt auf hohem Niveau abgeschwächt, was an den Aktienmärkten für deutlich bessere Stimmung gesorgt hat./bgf/la/jha/

BUND Future handelt aktuell mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 139,3EUR an der Börse Eurex.