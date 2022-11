15 Jahre Lässig / Auf Erfolgskurs - Von der Idee zum weltweit erfolgreichen Unternehmen (FOTO)

Babenhausen (ots) - Alles fing mit einer Wickeltasche an: Vor 15 Jahren erfanden

Claudia und Stefan Lässig ein Modell, das aus recyceltem Polyester bestand und

auch als modische Handtasche durchging - der Startschuss für ihr Unternehmen.

Nachhaltigkeit und Kreativität sind dabei bis heute zentral für den

Top-Innovator 2022, der neben Baby- und Kindermode ein breites Produktsortiment

für die ganze Familie vertreibt. Und kreative Wege beschreiten die drei

Geschäftsführer Claudia Lässig, Stefan Lässig und Karin Heinrich noch immer.

"Vom Produktdesign über die Materialauswahl bis hin zum Produktionsprozess - wir

sind ständig bestrebt, innovative Ideen zu generieren, die unsere Produkte noch

funktionaler, umweltverträglicher und fairer machen" , betont Claudia Lässig.



So ist es kein Zufall, wenn LÄSSIG im TOP 100 Wettbewerb mit großer

Innovationskraft punktet und nach 2017 und 2019 nun bereits zum dritten Mal

dieses Jahr das TOP 100-Siegel erhält. Eine Auszeichnung, die nur an besonders

innovative mittelständische Unternehmen verliehen wird.