Tarifverhandlungen in der Kunststoffverarbeitenden Industrie / Inflation trifft Beschäftigte und Arbeitgeber gleichermaßen

Wiesbaden (ots) - Die heute veröffentlichte Forderung der IGBCE Hessen-Thüringen

für die am 13. Dezember beginnenden Tarifverhandlungen in der hessischen

Kunststoffverarbeitenden Industrie (KVI) passt für die Arbeitgeber nicht zur

wirtschaftlich schwierigen Lage der Branche.



Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Entgelte und Ausbildungsvergütungen

um einen tabellenwirksamen Festbetrag sowie einen Energiekostenzuschuss zum

Ausgleich der aktuellen Belastungen.





"Die Inflation trifft Beschäftigte und Arbeitgeber gleichermaßen. Wir sitzensomit im gleichen Boot und müssen den Sturm auch gemeinsam durchfahren. WirArbeitgeber können nicht für den vollständigen Ausgleich der Kostensteigerungender Beschäftigten aufkommen", erklärt Thomas Wedekind, TECHNOFORM Caprano +Brunnhofer GmbH und Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite.Die Unternehmen der Kunststoffverarbeitenden Industrie werden massiv durch dieEnergiekrise belastet: So sehen sich über zwei Drittel mit Kostensteigerungenfür Energie und Rohstoffe von 100 bis zu 150 Prozent belastet. "Das Ende bei denPreissteigerungen ist noch gar nicht in Sicht", warnt Wedekind. Trotz der inAussicht gestellten staatlichen Entlastungen müssten viele Unternehmen imkommenden Jahr mit weiter steigenden Kosten aufgrund auslaufender Strom- undGaslieferverträge rechnen.Zusätzlich zu diesen Herausforderungen steht die KVI Hessen mit Blick auf daskommende Geschäftsjahr vor einer konjunkturellen Abbruchkante. Denn wichtigeAbnehmerbranchen wie die Bau- und Automobilindustrie rutschen in die Rezession."Wir erwarten für das kommende Geschäftsjahr deutliche Rückgänge auf derNachfrageseite", so Wedekind.Angesichts dieser negativen Geschäftsaussichten müsse man mit Blick auf dieEntgeltforderungen behutsam in die bevorstehenden Verhandlungen gehen. "Wir allewollen diese Krise bewältigen. Ich hoffe daher, dass wir in den anstehendenGesprächen gemeinsam mit der IGBCE Lösungsansätze finden, um dieWettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und damit die Beschäftigung zusichern", so Wedekind.Am 13. Dezember 2022 finden in Wiesbaden die Tarifverhandlungen für die rund5.500 Beschäftigten der Kunststoffverarbeitenden Industrie in Hessen statt.