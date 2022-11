Über 20 Jahre Expertise in SAP-Implementierung und Beratung / valantic verstärkt seine SAP-Expertise durch den Zusammenschluss mit der ComSol AG (FOTO)

München (ots) - Die Digital-, Consulting- und Software-Gesellschaft valantic (

http://www.valantic.com/ ) setzt ihren Wachstumskurs weiter fort und verstärkt

ihre SAP-Expertise durch den Zusammenschluss mit der SAP-Beratung ComSol AG (

https://www.comsol-ag.com/ ). Die ComSol AG ist eine der führenden

SAP-Beratungen für Handels- und Konsumgüterunternehmen in DACH und unterstützt

Unternehmen bei der ganzheitlichen S/4HANA-basierten Business Transformation:

vom Design wettbewerbsdifferenzierender Geschäftsprozesse über die

Implementierung bis hin zum späteren Betrieb (Application Management).



Das etablierte SAP-Haus ComSol offeriert SAP-Implementierung und-Beratung,

Entwicklungs- und Support-Services, SAP-Lizenzen, Projektmanagement und

Inhouse-Trainings - alles aus einer Hand. Das Beratungs- und Produktspektrum der

ComSol ist dabei passgenau auf die Bedürfnisse von Handels- und

Konsumgüterunternehmen zugeschnitten. Durch den Einsatz von branchenerprobten

Geschäftsprozessen ("Industry Best Practices ") auf Basis von S/4HANA und über

das eigentliche ERP-System hinaus profitieren Kunden nicht nur von kürzeren

Einführungszeiten, sondern auch von den damit verbundenen positiven Effekten der

Standardisierung, Harmonisierung und Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Zum langjährigen Kundenstamm zählen unter anderem der internationale Anbieterfür Unterhaltungselektronik MediaMarkt-Saturn, das GroßhandelsunternehmenLekkerland, welches mehr als 50.000 Tankstellen und Kioske mit Waren beliefert,und das traditionsreiche familiengeführte Schweizer EinzelhandelsunternehmenOTTO'S. ComSol konnte durch eine Vielzahl an erfolgreichen Projekten in denletzten Jahren sein hohes Leistungs- und Qualitätsversprechen unter Beweisstellen; so etwa bei der Einführung der ComSol KassenApp bei der AL-KO KoberGruppe zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen an Kassen zur Fiskalisierung undfür Bon-Anforderungen. Auch wurde das erste S/4HANA Go-Live in derHandelsbranche in der Schweiz beim Unternehmen Sherpa Outdoor durch ComSolrealisiert.Das Dienstleistungsportfolio von ComSol umfasst im Wesentlichen folgendeBereiche:1. Projects & Consulting vereint die Services Transformation/Migration auf SAPsBusiness-Plattform S/4HANA inklusive Entwicklung und Implementation,Management-Beratung, Qualitätssicherung und Prozessoptimierung unter sich.2. Zum Geschäftsbereich AMS, Services & Support zählen die DienstleistungenApplication Management Services (AMS), Monitoring von KPIs, diePerformance-Optimierung und das Provider Management.3. In den Geschäftsbereich Software-Lizenzen/Reselling fallen das Software