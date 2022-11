ZOOZ Power testet gemeinsam mit einer global führenden Autovermietung ein ultraschnelles Ladesystem für Elektroautos, das durch kinetische Energie unterstützt wird

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - ZOOZ Power hat mit einem weltweit führenden

Anbieter von Autovermietungen eine Absichtserklärung für den Bau und Betrieb

einer ultraschnellen Ladestation in den USA unterzeichnet, die als Pilotstandort

am LaGuardia Airport in New York dienen wird.



Der Autovermieter betreibt mehrere Tausend Standorte in mehr als 100 Ländern

weltweit.