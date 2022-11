Frankfurter Wohntürme HPQ LIVING von Hadi Teherani bald fertiggestellt

Frankfurt (ots) - Das vom Stararchitekten Hadi Teherani entworfene PremiumWohnprojekt HPQ LIVING wird zeitnah 288 Wohnungen bereitstellen - mit derFertigstellung kann bereits ab Herbst 2023 gerechnet werden. Die Wohntürmeprägen schon heute die Silhouette des neuen Mainufers in Frankfurt und stehenfür die Innovation eines ganzen Quartiers. Auf ca. 29.200 Quadratmetern entstehtdas großangelegte Neubauprojekt in repräsentativer Lage, unmittelbar in der Nähezur Europäischen Zentralbank.Die Gebäudeteile des HPQ LIVING, benannt nach ihrer Lage HIGH SIDE, GARDEN SIDE,RIVER SIDE und EAST SIDE, bieten spektakuläre Eigentumswohnungen, Townhouses unddie HPQ Penthouses in herausragender Stararchitektur. Jeder Planungsschritt deshochwertigen Gebäudekonzeptes ist bis ins kleinste Detail durchdacht. So hat derArchitekt Hadi Teherani sogar selbst die Fineline-Zargen derWohnungseingangstüren exklusiv für das HPQ LIVING ausgewählt, die in der EASTSIDE und GARDEN SIDE innerhalb der vergangenen Wochen montiert wurden. Aktuellwerden in den Bädern des EAST SIDE Komplex die hochwertigen Steingutfliesenverlegt, die Estricharbeiten sind hier nahezu abgeschlossen. In denWohneinheiten der HIGH SIDE werden in den Türmen die gut geschnittenenGrundrisse durch die Montage der Trockenbauwände nach und nach sichtbar. Dienördlich an das Ensemble anschließende Passage zur Erschließung der GARDEN SIDEist ebenfalls so gut wie fertiggestellt, sodass hier schon bald mit derBepflanzung begonnen werden kann.Die designorientierten Eigentumswohnungen bieten ein Maximum an modernemKomfort. Dabei nimmt das Angebot Rücksicht auf vielfältige Wohnbedürfnisse. Vomkomfortablen City-Apartment mit ca. 38 m2 , bis hin zum Penthouse mit ca. 433 m2ist alles dabei. Durch eine zeitgemäße Architektur mit weitläufigen Dachgärten,eine hervorragende Infrastruktur und eine erstklassige urbane Lage in einem derinnovativsten Quartiere Frankfurts, ist das HPQ LIVING eine vielseitigeBereicherung der internationalen Mainmetropole.Pressekontakt:PR + Presseagentur textschwesterKim Köhlermailto:kim.koehler@textschwester.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/166791/5370627OTS: HPQ