Victory erwirbt neues Konzessionsgebiet Tahlo Lake im Kupfer-Gold-Porphyr-Gebiet Babine in British Columbia mittels Abstecken

- Das Kupfer-Gold-Porphyr-Gebiet Babine in British Columbia ist Standort des Konzessionsgebiets NAK von American Eagle Gold Corp. (TSXV: AE), der Lagerstätte Morrison und der historischen Minen Bell und Granisle

- Das 735 Hektar große Konzessionsgebiet Tahlo Lake grenzt an dieselbe nach Nordnordwesten streichende Verwerfung wie die Lagerstätte Morrison und ist von Gesteinen der Hazelton Group aus dem Jura unterlagert

- Das Konzessionsgebiet überlagert eine bedeutende, nach Nordnordwesten streichende, mit einem Magnetometer ermittelte Anomalie innerhalb der Hazelton Group, was auf das Vorkommen von Intrusionen hindeutet

VANCOUVER, BC, KANADA (15. November 2022) – Victory Resources Corporation (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) („Victory“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Konzessionsgebiet Tahlo Lake im ertragreichen Kupfer-Gold-Porphyr-Gebiet Babine in British Columbia mittels Abstecken erworben hat.

Das Konzessionsgebiet Tahlo Lake erstreckt sich über 735 Hektar, 11 km nordwestlich des Konzessionsgebiets NAK und 19 km nordwestlich der Lagerstätte Morrison. Es grenzt an dieselbe nach Nordnordwesten streichende Verwerfung wie die Lagerstätte Morrison und ist von Gesteinen der jurassischen Hazelton Group unterlagert. Porphyrlagerstätten in Babine wie NAK, Morrison, Bell und Granisle sind in Gesteinsschichten aus dem Jura gebettet und stehen in Zusammenhang mit großen, nach Nordnordwesten streichenden Verwerfungen. Das Konzessionsgebiet überlagert eine bedeutende, nach Nordnordwesten streichende, mit einem Magnetometer ermittelte Anomalie in den Gesteinen der Hazelton Group. Die porphyrische Cu-Au-Mineralisierung im Gebiet Babin steht häufig in Zusammenhang mit Anomalien mit hoher Magnetfeldstärke.

Eckdaten des Konzessionsgebiets Tahlo Lake

- Das 735 Hektar große Konzessionsgebiet liegt innerhalb des Kupfer-Gold-Porphyr-Gebiets Babine, das auch Standort des Konzessionsgebiets NAK von American Eagle (TSXV: AE) ist

- Eine regionale geochemische Schluffprobe im Zentrum des Konzessionsgebiets lieferte einen Wert über dem 96. Perzentil für Kupfer (Cu) und über dem 98. Perzentil für Zink (Zn). Die umliegenden RGS-Proben bilden ein Cluster mit erhöhten Cu- und Zn-Werten