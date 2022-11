Wirtschaft Energiekonzern OMV warnt vor Deckelung der Gaspreise

Wien (dts Nachrichtenagentur) - Der österreichische Energiekonzern OMV warnt einer Deckelung der Gaspreise. "Wenn nun Gaspreise bestimmte Grenzen nicht mehr überschreiten dürfen, die Preise also gedeckelt werden, dann befürchte ich Schlimmes", sagte Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender von OMV, der "Süddeutschen Zeitung".



Dann sei es möglicherweise nicht mehr attraktiv genug, ausreichend Gas nach Europa zu bringen, was zu Versorgungsproblemen führen könnte. Zudem müsse es Signale für das Sparen von Energie geben, der Gasverbrauch müsse dringend reduziert werden. "Da ist ein Gaspreisdeckel kontraproduktiv", so Stern.