Fünf Unternehmen erhalten Energy Efficiency Award 2022 (FOTO)

Berlin (ots) - Die Deutsche Energie-Agentur (dena) verlieh gestern zum 16. Mal

in Folge den Energy Efficiency Award (EEA), der in diesem Jahr unter der

Schirmherrschaft des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck steht. Prämiert

wurden herausragende technologische Erfolge und ambitionierte Ansätze zur

Transformation des Energiesystems. Der Preis ist mit insgesamt 30.000 Euro

dotiert.



Seit 2007 prämiert die dena innovative und kreative Unternehmen, die mit ihren

Projekten und Konzepten die Energieeffizienz steigern und Treibhausgase senken.

Auf der gestrigen feierlichen Preisverleihung auf dem dena Energiewende-Kongress

in Berlin überreichten Dr. Patrick Graichen, Staatssekretär im Bundesministerium

für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), Dr. Philipp Tilleßen, Direktor

Produktmanagement der KfW, und Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der

dena-Geschäftsführung, den fünf Gewinnern ihre Preise.





Dena-Geschäftsführer Andreas Kuhlmann: "Innovationen für Energiewende undKlimaschutz sind und bleiben wichtig für ein nachhaltiges Wirtschaften. Dieunternehmerischen Leistungen, die wir heute prämieren, zeigen die vielfältigenMöglichkeiten zur Verringerung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen.Viele der eindrucksvollen Lösungen und Ansätze sind gut auf andere Unternehmenübertragbar. Sie können motivieren, inspirieren und Mut machen - besonders indiesen energiepolitisch und wirtschaftlich nicht einfachen Zeiten."Staatssekretär Dr. Patrick Graichen ergänzte: "Die Preisträger des EnergyEfficiency Award beweisen, dass sich Investitionen in Energieeffizienz undKlimaschutz auszahlen. Mit neuen Geschäftsmodellen und Technologien gelingt esUnternehmen auch besser, wettbewerbsfähig zu bleiben und die Folgen von Krisenabzufedern."Diese fünf Unternehmen erhielten den Energy Efficiency Award 2022Die teilnehmenden Unternehmen hatten sich in vier verschiedenen Kategorienbeworben. In der Kategorie "Think big! Komplexe Energiewendeprojekte" wurdenzwei Preise vergeben: Einer an kleine und mittelständische Unternehmen, derandere an einen großen Betrieb. Die Gewinner in der Kategorie "Konzepte für eineklimaneutrale Zukunft" wählte das Publikum im Rahmen eines Pitchs aus.Die Gewinner in den jeweiligen Kategorien sind:Think Big! Komplexe Energiewendeprojekte- Als KMU: Das Haustechnik-Unternehmen Josef Küpper Söhne GmbH für dieganzheitliche Eigenenergieversorgung unter Nutzung von Wasserstoff- Als Industriebetrieb: Die BSH Hausgeräte GmbH am Standort Dillingen an derDonau für Innovationen in Kernprozessen der Metallverarbeitung zur Senkung desErdgas- und StromverbrauchsVon clever bis digital! Die Bandbreite der Energieeffizienz- Die Daimler Truck AG für die energetische Optimierung eines Kupolofens und derLüftungsanlagenGemeinsam mehr erreichen! Energiedienstleistungen als Enabler der Energiewende- Die AGO GmbH Energie + Anlagen , GEA Refrigeration Germany GmbH und StadtwerkeNeuburg a. d. Donau für die Entwicklung und den Einsatz einerHochtemperaturwärmepumpe mit natürlichen KältemittelnKonzepte für eine klimaneutrale Zukunft! Ambitionierte Klimaschutzziele,ganzheitliche Transformationsansätze und klimaschonende Produkte- Die SCHOTT AG für den zentralen Bestandteil der Konzernstrategie, bis 2030klimaneutral zu werden und die Entwicklung klimaneutraler SchmelztechnologienÜber den Energy Efficiency Award (EEA)Seit 2007 zeichnet die dena mit dem Energy Efficiency Award abgeschlosseneProjekte und Konzepte aus, die eine besondere Wirkung für die Energiewende undden Klimaschutz entfalten. Zur Auswahl stehen vier Wettbewerbskategorien:dreifür abgeschlossene Projekte mit messbaren Ergebnissen und eine Kategorie fürneue, innovative Konzepte. In diesem Jahr werden kleine und mittlere Unternehmenin einer Kategorie gesondert gewürdigt. Die Auswahl der nominiertenEnergieeffizienzprojekte sowie der Preisträger erfolgen durch eine Expertenjurymit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien.Auch 2023 wirdder Preis verliehen.Weitere Informationen unter:http://www.energyefficiencyaward.de/award/Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)Sebastian Boie, Stellv. PressesprecherChausseestraße, 128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 66 777-168E-Mail: mailto:presse@dena.deInternet: http://www.dena.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/43338/5370706OTS: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)