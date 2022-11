FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hypoport sind am Dienstag auch unter charttechnischen Aspekten zunehmend in schweres Fahrwasser geraten. Sie verloren am Nachmittag als abgeschlagenes Schlusslicht im Nebenwerteindex SDax gut 17 Prozent auf 120,40 Euro.

