MGI eröffnet gemeinsam mit ALACRiS Theranostics ein regionales Kompetenzzentrum in Deutschland

BERLIN, 15. November 2022 /PRNewswire/ -- MGI, ein Unternehmen, das sich der Entwicklung von Sequenzierungsgeräten und zugehörigen Automationsgeräten für die Biotechnologie verschrieben hat, gab heute die Eröffnung seines neuen lokalen Customer Experience Center (CEC) in Berlin bekannt. Das CEC befindet sich in den Räumlichkeiten der ALACRiS Theranostics GmbH (ALACRiS). ALACRiS kombiniert die bewährten Technologieplattformen von MGI mit einzigartigen klinischen Lösungen in der Präzisionsonkologie, um den Wert für seine Kunden und Partner zu steigern.

ALACRiS Theranostics wurde 2008 von einem der Pioniere in der Genomforschung, Professor Dr. Hans Lehrach, mitbegründet. Ziel von ALACRiS Theranostics ist es, Forschungsinnovationen in einen direkten Nutzen für Patienten und die Gesellschaft umzusetzen und neue Ansätze in der Präzisionsmedizin zu ermöglichen. Der neue Standort, der unter anderem mit den DNBSEQ-G400-Sequenzierern* und dem MGISP-960-Automatisierungssystem von MGI ausgestattet ist, wird von ALACRiS für die Zusammenarbeit mit Krankenhäusern in Deutschland und den Benelux-Ländern genutzt und dient gleichzeitig als Einrichtung für MGI zur Durchführung von Produkttests und -vorführungen, Schulungen und Experimenten sowie für Kundenbesuchen.

Darüber hinaus wird die Technologie von MGI die umfassende molekulare Tumoranalyse (CMTA) von ALACRiS unterstützen, indem sie Benchmark-Daten und einen durchgängigen Arbeitsablauf für klinische und Forschungszwecke liefert. Laborprotokolle werden entwickelt, vertrieben und harmonisiert, um die Verfügbarkeit, Qualität und Präzision der Prozesse zu maximieren und so einen individualisierten Ansatz in der Krebstherapie zu ermöglichen.

„Die Automatisierungs- und Sequenzierungsplattformen von MGI bieten einen großen Wert, der den Anforderungen der molekularen Onkologie und Präzisionsmedizin von ALACRiS entspricht", erklärte Dr. Marie-Laure Yaspo, Gründerin und wissenschaftliche Leiterin von ALACRiS Theranostics. „Wir freuen uns, als regionales Kompetenzzentrum für die Kunden und Partner von MGI zu fungieren und eine Innovationsplattform für Forschungs- und Translationsprojekte zu fördern."