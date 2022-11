Seit Anfang des Monats geht’s beim Goldpreis rauf. Laut dem Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC könne man an Terminmärken beobachten, dass die Anzahl von Long-Positionen kräftig zugelegt habe. Da macht sich wohl mehr Optimismus breit.

Unser Mann für Gold ist der erfahrene Kollege Ralf Flierl, Chefredakteur unseres Smart Investors – Tipp in diesem Zusammenhang: Holen Sie sich hier vom Smart Investor den Kapitalschutzreport 2022 - Über Eurocrash, Great Reset und Crack-up-Boom! Kostenlos! - Wir haben Ralf gefragt, wie schätzt Du die Lage am Goldmarkt ein? Und was bedeutet das jetzt für Anleger?