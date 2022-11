Sterbefallzahlen im Oktober 2022 um 19 % über dem mittleren Wert der Vorjahre

WIESBADEN (ots) - Im Oktober 2022 sind in Deutschland nach einer Hochrechnung

des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 92 954 Menschen gestorben. Diese Zahl

liegt 19 % oder 14 560 Fälle über dem mittleren Wert (Median) der Jahre 2018 bis

2021 für diesen Monat. Während zu Beginn des Monats die Sterbefallzahlen sowie

ihre Differenz zum Vergleichswert deutlich angestiegen sind, gingen beide Werte

am Ende des Monats wieder zurück. Auch die COVID-19-Todesfallzahlen erreichten

Mitte des Monats ein zwischenzeitliches Maximum, können die Differenz aber nur

zum Teil erklären. Die Alterung der Bevölkerung wirkt sich dabei nur geringfügig

auf den Unterschied zum Niveau der Vorjahre aus. In welchem Ausmaß weitere

Faktoren zu den erhöhten Zahlen im Oktober beigetragen haben, lässt sich derzeit

nicht einschätzen. Zu dieser Frage können die später vorliegenden Ergebnisse der

Todesursachenstatistik zusätzliche Hinweise geben.



Erhöhte Covid-19-Todesfallzahlen gegenüber dem Vormonat