Home Depot hat im dritten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn steigern können und dabei die Konsenserwartungen übertroffen. Der Nettogewinn per Ende Oktober stieg auf 4,34 Mrd. bzw. 4,24 US-Dollar je Anteilsschein. Im Vorjahresquartal waren es noch 4,13 Mrd. bzw. 3,94 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten dagegen mit einem Rückgang auf 4,12 US-Dollar je Aktie gerechnet! Für das Gesamtjahr plant Home Depot den Umsatz um etwa drei Prozent zu steigern sowie beim Gewinn je Aktie einen mittleren einstelligen Prozentbereich zu erreichen.

Technisch neutral

Ein Blick auf den Kursverlauf seit April dieses Jahres zeigt eine grobe Seitwärtsphase nach einem Abwärtstrend beginnend seit Anfang dieses Jahres an, noch kann sich der Wert im Wochenchart auf dem EMA 200 abstützen. Zusammen mit der Kursentwicklung aus dem zweiten Halbjahr 2020 könnte hieraus allerdings noch eine große SKS-Formation hervorgehen und das Papier in den Bereich der Vor-Corona-Hochs abwärts drücken. Auf der Oberseite müsste Home Depot mindestens über 320,00 US-Dollar zulegen, um ein derartiges Szenario abzuwenden und Kurspotenzial an 332,98 und darüber 345,69 US-Dollar freizusetzen. Man wird daher erst noch abwarten müssen, in welche Richtung sich Home Depot schlussendlich entwickeln wird.