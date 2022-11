Außerdem spricht sie über die Wachstumspläne ihres Unternehmens, warum gezielt Kapitalmarktkompetenz aufgebaut wird und wie sich die Deutsche Teilkauf vom Wettbewerb durch andere Modelle und Angebote abhebt.

wallstreet:online: Frau Nass, Sie sind im August dieses Jahres von der Deutschen Bank kommend als CEO zur Deutschen Teilkauf gestoßen. Seither baut das Unternehmen seine personellen Kapazitäten weiter auf. Allein im Oktober kamen sechs neue Leute, zwei davon von der LEG. Es fällt auf, dass drei der neuen Kollegen aus dem Bereich Corporate Finance kommen. Ist der Eindruck richtig, dass Sie gezielt Kapitalmarktexpertise aufbauen, um neue Kapitalquellen zu erschließen?

Nass: Es ist richtig, dass wir perspektivisch alle Optionen zur Refinanzierung unseres Teilkauf-Geschäfts prüfen. Tatsache ist, dass es sich um ein bisher wenig erschlossenes Geschäftsmodell mit einem geschätzten Marktpotenzial in Deutschland von 308 Milliarden Euro handelt – das gilt natürlich für alle Modelle des sogenannten Equity-Release. Wenn wir dieses Potenzial realisieren wollen, werden wir natürlich weiteres frisches Kapital brauchen. Mit unserem schlagkräftigen Finance-Team können wir selbstbewusst am Kapital- und Bankenmarkt auftreten – nicht zuletzt auch, weil wir ein aus unserer Sicht sehr attraktives Produkt anbieten. Wir bestechen vor allem mit Sicherheit – unser Produkt hat eine konservative LTV-Struktur, welche von traditionellen Banken und den institutionellen Anlegern im Kapitalmarkt gleichermaßen geschätzt wird. Zugleich bieten wir durch die Finanzierung in eine solch wertbeständige Assetklasse wie deutsche Einfamilienhäuser einen Sicherheiten-Pool an, welcher einen automatischen Inflationshedge eingebaut hat. Es freut und ehrt uns jedenfalls, dass wir als junges und dynamisches Unternehmen Führungskräfte von MDAX-Unternehmen gewinnen können.

wallstreet:online: Wie ist denn das erste Feedback potenzieller Investoren?

Nass: Im ersten Eindruck sind die meisten Gesprächspartner von dem riesigen Marktpotenzial begeistert – wie gesagt, mehr als 300 Milliarden Euro! Wir schaffen mit unserer Teilkauf-Lösung erstmals einen breiten Marktzugang für Investoren zu deutschen Einfamilienhäusern, die bislang fast ausschließlich im Besitz privater Selbstnutzer sind und die weder in Masse noch in guter Qualität investierbar waren. Hierin steckt auch großes Potenzial für nachhaltige Anlagestrategien, etwa indem diese Objekte systematisch energetisch saniert werden können. Voraussetzung ist, dass sich der Markt für Equity-Release-Lösungen weiterentwickelt, etabliert und professionalisiert. Wir sind hierbei bereits auf einem sehr guten Weg. Wir setzen mit unserem Code-of-Conduct Standards für die Beratung und den Vertrieb von Equity-Release-Produkten. Mittelfristig wünschen und erwarten wir von der Politik eine Regulierung von sogenannten Immobilienverzehrprodukten – mit unserem Produkt sind wir gut für diese Zeit aufgestellt.

wallstreet:online: Wie sehen denn die weiteren geplanten Wachstumsschritte der Deutschen Teilkauf aus?

Nass: Unser Ziel und Anspruch ist es, über Teilkäufe das größte Einfamilienhausportfolio Deutschlands und langfristig Europas aufzubauen. Dazu wollen wir in den kommenden zwölf Monaten unsere Assets under Management von derzeit rund 500 Millionen Euro mindestens verdoppeln. Das Marktpotenzial ist groß genug dazu und bisher kaum realisiert. Außerdem erreichen in den nächsten Jahren viele Millionen „Baby-Boomer“, die im Laufe ihres Erwerbslebens Wohneigentum gebildet haben, das Rentenalter. Das könnte sich als Startschuss erweisen, und für dieses Rennen sind wir in einer guten Ausgangsposition.

Auch in den Bereichen CSR oder ESG setzen wir Marktstandards und haben uns professionell aufgestellt. Wir entsprechen bereits dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK), beachten die 17 Sustainable Development Goals der UN und haben zudem schon dieses Jahr die Klimaneutralität erreicht – das hat keiner unserer Wettbewerber und ist uns als Unternehmen, unseren Mitarbeitern und immer mehr Investoren sehr wichtig.

wallstreet:online: Warum sehen Sie sich in einer guten Ausgangsposition? Oder anders gefragt: Es kommen immer mehr Wettbewerber in diesem bisher überschaubaren Markt hinzu. Wie wollen sie sich da behaupten?

Nass: Wir haben einen Dreiklang aus Finanzierungsinstrumenten und somit Zugang zu mehreren 100 Millionen Euro Finanzierungsvolumen realisiert. Zudem haben wir frühzeitig den Ankauf der Immobilien auf eine KI-basierte Datentechnologie umgestellt und mit unserer Kundenplattform die Ankaufsprozesse deutlich transparenter, schneller und sicherer gestalten können. Nicht umsonst ist unsere Plattform dieses Jahr mit dem deutschen Proptech-Award ausgezeichnet worden. Unsere Kunden honorieren das, denn sie bekommen in unserem Portal die Möglichkeit, mit allen nötigen Informationen selbstbestimmt und transparent Entscheidungen zu fällen. Kein anderer Marktteilnehmer hat derart viel in Technologie investiert oder kann unsere Breite an möglichen Refinanzierungskanälen nachbilden. Diesen Vorsprung bauen wir jeden einzelnen Tag weiter aus. Zusätzlich haben wir viel Zeit und Know-how in die Konzeption unseres Produkts investiert, dadurch bieten wir das verbraucherfreundlichste Modell am Markt an.

wallstreet:online: Frau Nass, vielen Dank für das Interview.