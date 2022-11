Laurent de Rosière wird neuer Head of Investor Relations bei Ambienta (FOTO)

Mailand/London/Paris/München (ots) - Ambienta SGR SpA ("Ambienta"), einer der

größten und führenden Vermögensverwalter in Europa mit Schwerpunkt auf

ökologischer Nachhaltigkeit, gibt die Ernennung von Laurent de Rosière zum Head

of Investor Relations and Strategic Partnerships bekannt. Als Partner und

Mitglied im Strategieausschuss wird Laurent de Rosière maßgeblich zum weiteren

Ausbau der Ambienta-Plattform beitragen, indem die bestehenden Anlageklassen -

einschließlich Private Equity und Ambienta X, unsere Strategie für öffentliche

Märkte - weiterentwickelt und die Marke und Expertise des Unternehmens auf neue

Assetklassen ausgeweitet werden.



Laurent de Rosière verfügt über nahezu 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Asset

Management, Investmentbanking und Vermögensverwaltung für alternative Anlagen.

Er wechselt zu Ambienta von BC Partners, wo er seit 2009 als Partner und Global

Head of Strategic Relationships tätig war.