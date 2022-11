NEW YORK (dpa-AFX) - Weitere Signale eines tendenziell nachlassenden Inflationsdrucks in den USA dürften der Wall Street am Dienstag Rückenwind bescheren. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor der Startglocke 1,4 Prozent höher auf 34 000 Punkte. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 wurde 3,2 Prozent im Plus erwartet bei 12 071.

Damit übernehmen die Optimisten wieder das Ruder, nachdem die Indizes zum Wochenstart noch etwas unter Druck geraten waren: Einige kurzfristig orientierten Anleger hatten nach der jüngsten Rally erst einmal Kasse gemacht. So hatten Signale nachlassenden hohen Inflationsdrucks in den USA den Börsen vergangenen Donnerstag Schub verliehen. Der Dow Jones hatte seither um bis zu 4,5 Prozent angezogen, seit dem Tief Mitte Oktober war es sogar um bis zu 18,5 Prozent nach oben gegangen.