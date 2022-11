Die Europäische Zentralbank ließ nach ihrer Sitzung Ende Oktober durchblicken, dass sie in ihrem Prozess von Zinsanhebungen schon „erhebliche Fortschritte“ gemacht hätte. Daraus lässt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit ableiten, dass im Laufe des 1. Quartals 2023 das vorläufige Ende der Zinsmaßnahmen erreicht werden wird. Das ist positiv für die Kapitalmärkte. Die amerikanische Notenbank dürfte ähnlich vorgehen. Die unerwartet besseren Inflationsdaten zu Beginn des Novembers unterstreichen dieses Szenario. Nur für den Fall, dass sich die Inflationsraten noch einmal nachhaltiger von den jetzigen Niveaus nach oben entfernen, wären die Zentralbanken gezwungen, bis weiter ins nächste Jahr hinein die Politikzinsen anzuheben. Die jüngsten Preisentwicklungen auf den Energie- und Rohstoffmärkten sprechen jedoch eher dafür, dass sich die Teuerungsraten in den nächsten Monaten vielleicht sogar erheblich zurückbilden könnten. Der Anfang ist hierfür genommen.

Sind die Tage steigender Renditen gezählt?

Darauf setzen auch die Kapitalmärkte. Zumindest lassen die letzten – wenngleich sehr volatilen - Bewegungen im längeren Laufzeitenbereich (Staatsanleihen mit langer Laufzeit) darauf schließen, dass etwa Renditen von 4 ½ % für zehnjährige US-Staatsanleihen und 2 ¾ % für zehnjährige Bundesanleihen, erste Eintrittspunkte sein könnten, um die Laufzeiten im Rentenportfolio wieder etwas zu verlängern. Die Tage sinkender Renditen Ende Oktober gaben den Aktienmärkten spürbaren Rückenwind. Der DAX beispielsweise wurde deutlich über die 13.000er Marke gehoben, notiert mittlerweile sogar über 14.000 Punkten.

Berichtssaison schürt Hoffnung

Hilfreich war nicht zuletzt die Berichtssaison. Die für das 3. Quartal veröffentlichten Unternehmensergebnisse waren alles in allem bislang recht ordentlich. Sie fielen gleichzeitig auf eine extrem pessimistische Stimmung. Beides zusammen löste prompt eine Aufwärtsbewegung aus. Das Licht am Ende des Tunnels scheint näher zu rücken. Der Fokus der Kapitalmärkte dürfte von der Inflations- zur Rezessionsdiskussion wechseln. Damit verbunden ist die Gefahr, dass die Gewinnrevisionen – und mit ihnen die Aktienmärkte – nochmals etwas unter Druck geraten.

Geopolitik immer wieder mit direkten Auswirkungen

Geopolitisch ist das Bild unverändert, jedoch nach dem Parteitag in China mit der Gewissheit, dass dort nicht mehr nur wirtschaftlicher Pragmatismus zählt. Die Kapitalmärkte sehen die Alleinherrschaft Xis bislang alles andere als positiv. Am anderen Ende der Welt scheinen Ost und West erneut auseinanderzudriften. Und die Energiekrise hinterlässt trotz Preisbremsen im industriellen Sektor Europas tiefe Spuren. Wie schwerwiegend all das für die internationale Arbeitsteilung und den Industriestandort Deutschland sein wird, ist noch offen - es reicht aber für einen tiefgreifenden Strukturwandel allemal aus.

Easyfolios steigen wieder

Die Easyfolios entwickelten sich nach schweren Monaten in diesem Umfeld endlich wieder Position und schlossen zwischen +0,9% (easyfolio30) und +1,5% (easyfolio70) im Monatsverlauf.