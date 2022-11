SCHARM EL SCHEICH (dpa-AFX) - Bei der Weltklimakonferenz in Ägypten hat sich eine kleine Gruppe europäischer Aktivisten zu einem seltenen Protest außerhalb des UN-Bereichs versammelt. In der speziell für Demonstrationen ausgewiesenen Zone abseits der Konferenz schlugen sie am Dienstag kritische Töne in Richtung der Gastgeber an. "Wir sind hier, weil wir sprechen können, während viele andere zum Schweigen gebracht wurden", sagte die deutsche Aktivistin Luisa Neubauer. "Wir sind hier, um diejenigen zu benennen und anzuklagen, die gegen Menschenrechte verstoßen." Bei der Aktion lasen sie auch den Text eines anonymen Aktivisten "aus der Region" vor.

In Ägypten sind die Meinungs- und Versammlungsfreiheit massiv beschnitten. Proteste sind faktisch verboten. Bei der Klimakonferenz sind sie nur in der speziellen Zone - eine Art eingezäunter Parkplatz hinter dem Konferenzgelände - unter strengen Auflagen erlaubt. Diese Regeln griffen auch die rund 15 Aktivisten mit teils ironischen Untertönen auf.