Die 5. CIIE ist mit fruchtbaren Ergebnissen zu Ende (FOTO)

Shanghai, China (ots) - Die fünfte China International Import Expo (CIIE), gingam 10. November in Shanghai zu Ende. Insgesamt nahmen 145 Länder, Regionen undinternationale Organisationen an der diesjährigen Messe teil, und 24Veranstaltungen des Hongqiao-Forums wurden erfolgreich durchgeführt. Mehr als2.800 Unternehmen aus 127 Ländern und Regionen nahmen an der Unternehmensmesseteil; 438 repräsentative neue Produkte, Technologien und Dienstleistungen wurdenausgestellt, die das Niveau der vorherigen Messe übertrafen. Die erstmalseingerichtete digitale CIIE-Plattform lockten 368 Technologie- undAusrüstungsunternehmen an, die online ausstellten. Dabei wurden 64 Live- oderÜbertragungsaktivitäten organisiert, die 600.000 Mal angesehen wurden. Die Messehielt an der Entwicklungsrichtung von "Regierung + Markt" fest und gründete 39Handelsvertretungen sowie fast 600 Unterhandelsvertretungen. 69 Länder undinternationale Organisationen waren auf der Online-Länderausstellung vertreten,was einem Anstieg von 13 % gegenüber der vorherigen Ausgabe entsprach. Derumfassende Ausstellungsbereich "China in diesem Jahrzehnt - Errungenschaften derÖffnung zur Außenwelt" zeigte die glänzenden Errungenschaften der Öffnung Chinaszur Außenwelt in der neuen Ära auf umfassender und dreidimensionaler Weise. Bis12:00 Uhr am 10. November sind insgesamt 461.000 Menschen das Messegeländebetreten. Das beabsichtigte Handelsvolumen der diesjährigen Messe belief sichauf 73,52 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 3,9 % gegenüber dervorherigen Messe entsprach.Das hochrangige Forum zum Thema "RCEP und Offenheit auf höherer Ebene"konzentrierte sich auf wichtige Themen wie das in diesem Jahr in Kraft getreteneRCEP-Abkommen, die regionale Wirtschaftsintegration und Offenheit auf höhererEbene. Die Veröffentlichung des "Weltoffenheitsberichts 2022" bzw. dasInternationale Seminar kündigte den neuesten Weltoffenheitsindex an, der sicheingehend mit den Gesetzen der Offenheit befasste und bestrebt war, eine"Wetterfahne" und ein "Barometer" auf dem Gebiet der Weltoffenheit zu bauen. Ininsgesamt 385 Gäste hielten Reden oder nahmen an Diskussionen online und offlinein 24 Veranstaltungen teil, darunter 9 stellvertretende Funktionären auf Landes-und höherer Ebene, 68 Funktionären auf Provinz- und Ministerebene, 3Nobelpreisträger, 19 Akademiker der beiden Akademien Chinas und Mitglieder derAkademischen Abteilung der Akademie der Sozialwissenschaften, andere bekannteExperten und Wissenschaftler sowie Führungskräfte der Forbes GlobalTop500-Unternehmen und führenden Unternehmen der Branche. Darüber hinaus wareninternationale Organisationen wie die UNIDO und UNFPA eingeladen, um Unterforen