Quartiersentwickler COPRO realisiert mit Tesla und weiteren Mobilitätspartnern Parkhaus der Zukunft (FOTO)

Berlin (ots) - Neuer Berliner Verkehrshub ist bundesweites Modellprojekt - Tesla

stellt Supercharger in einem Parkhaus bereit



Im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ist am heutigen Dienstag offiziell

ein "Parkhaus der Zukunft" in Betrieb genommen worden. Das von dem

Projektentwickler COPRO in Zusammenarbeit mit Tesla, der Berliner Agentur für

Elektromobilität eMO bei Berlin Partner, dem städtischen Mobilitätsanbieter

Jelbi und dem Multi-Energie-Unternehmen TotalEnergies entwickelte

Bestands-Parkhaus wird dabei zu einem Treiber der Mobilitätswende. Es ist damit

ein bundesweites Referenzobjekt für Smart Mobility sowie eine Blaupause für

moderne Mobilitätslösungen in der Quartiersentwicklung von Morgen.



Mit der Realisierung der neuen Angebote umfasst das revitalisierte Parkhaus Am

Gleisdreieck mit 800 Stellplätzen ein großes Spektrum der Smart Mobility - von

der Ladeinfrastruktur über emissionsfreie Sharing-Optionen bis hin zur digitalen

Vernetzung. Dabei stellt Tesla 20 Supercharger Schnellladestationen mit jeweils

250kW Leistung bereit. An einem Supercharger können in nur 15 Minuten bis zu 275

km Reichweite hinzugefügt werden. Mit über 39.000 Superchargern besitzt und

betreibt Tesla das weltweit größte Schnellladestationsnetz, welches die Tesla

Mission unterstützt, die weltweite Umstellung auf nachhaltige Energie zu

beschleunigen. Der Standort im Parkhaus Am Gleisdreieck ist Teil des

Pilotprojekts "Tesla Supercharger-Zugang" für Fremdmarken, so dass alle

Elektrofahrzeuge aufgeladen werden können. Zudem sollen noch in diesem Monat im

Parkhaus Am Gleisdreieck von TotalEnergies 20 weitere Ladestationen mit jeweils

11kW in Betrieb genommen werden.