NUSA DUA (dpa-AFX) - Auch in den tropisch warmen Gefilden auf Bali unter Palmen am Meer hat Russlands Chefdiplomat Sergej Lawrow keine Chance, dem Kriegsgeschehen in Europa zu entkommen. Auf der beliebten Ferieninsel muss sich der Außenminister gleich zum Start des G20-Gipfels führender Wirtschaftsmächte beißende Kritik an Moskaus Invasion in der Ukraine anhören. "Wir müssen den Krieg beenden", sagt der indonesische Gipfel-Gastgeber Joko Widodo - nachdem er kurz zuvor Lawrow mit einem herzlichen Lächeln und einem Klaps auf seinen Arm begrüßt hat. "Wenn der Krieg nicht endet, wird es für die Welt schwierig sein, nach vorne zu gehen."

Am liebsten hätte der indonesische Präsident, der in der Vorbereitung des bisher wohl schwierigsten G20-Gipfels als Vermittler auftrat, auch Wladimir Putin begrüßt - obwohl der den Krieg begonnen hat. Aber der russische Präsident bleibt nach einer militärischen Niederlagenserie als Oberbefehlshaber in der Heimat gebunden. Und er überlässt seinem erfahrenen Außenminister den schwierigen Balanceakt, nun erstmals auch wieder mit dem Westen ins Gespräch zu kommen. Dank Lawrow sei Russlands Stimme bei der G20-Gruppe gehört worden, lobt Kremlsprecher Dmitri Peskow den Auftritt des Ministers später.

Dieser nutzt die Pausen für Gespräche mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi und mit UN-Generalsekretär António Guterres. Inwieweit er auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron wirklich ins Gespräch kommt, darüber gibt es widersprüchliche Aussagen. Während russische Staatsmedien die Begegnung mit den beiden als diplomatischen Erfolg ihres Außenministers feiern, sagt Scholz über Lawrow: "Er stand in meiner Nähe und hat auch zwei Sätze gesagt. Das war das Gespräch." Von französischer Seite heißt es, es habe "keinen Austausch" gegeben.

Lawrow hört Rede des ukrainischen Präsidenten Selenskyj

Noch im Juli war Lawrow beim Außenministertreffen auf Bali durch vorzeitige Abreise der Kritik am Krieg ausgewichen. Nun bleibt er sogar während einer langen Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Saal. In einer emotionalen Rede an die Staats- und Regierungschefs fordert der Staatschef in Kiew einmal mehr den Abzug russischer Truppen aus der Ukraine und die Wiederherstellung der territorialen Unversehrtheit des Landes.