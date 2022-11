3M Studie Deutsche wünschen sich mehr Diversität in MINT-Berufen / Vor allem Frauen sind in Naturwissenschaften und Technik mit Hindernissen konfrontiert (FOTO)

Neuss (ots) - Gut vier Fünftel der Deutschen halten es für wichtig, die Vielfalt

und Integration in den Berufsfeldern Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen

und Mathematik zu erhöhen. Die Befragten nehmen vor allem geschlechtsbedingte

Unterschiede wahr, gefolgt von der Unterrepräsentation verschiedener Ethnien und

sexueller Orientierungen. Diese Ergebnisse liefert der State of Science Index

(SOSI) 2022. Für die umfangreiche Studie im Auftrag des

Multitechnologieunternehmens 3M befragte ein globales Forschungsunternehmen etwa

17.000 Personen in 17 Ländern.



Mit rund 15,5 Prozent ist der Frauenanteil in MINT-Berufen (Mathematik,

Informatik, Naturwissenschaften, Technik) in Deutschland nach wie vor

ausgesprochen niedrig. Gleichzeitig kämpft der Markt mit einer bundesweiten

Arbeitskräftelücke von 276.900 (Oktober 2021). 79 Prozent der deutschen

SOSI-Befragten sehen in Frauen eine Quelle ungenutzten Potenzials für

MINT-Berufe. 84 Prozent sind der Meinung, dass mehr getan werden muss, um Frauen

und Mädchen zu ermutigen, sich in diesen Bereichen zu engagieren.