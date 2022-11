TRACE veröffentlicht Bribery Risk Matrix 2022

Annapolis, Md. (ots/PRNewswire) - https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3707764-1&

Weitere bemerkenswerte Erkenntnisse:





- Die USA rangierten auf Platz 16 und erreichten 19 von 100 Punkten. Das Umfeldfür die Durchsetzung hat sich seit einem Einbruch während derTrump-Präsidentschaft nicht wieder erholt und das Umfeld für Pressefreiheitgeht weiter zurück.- Die Ukraine belegte Platz 103 und erreichte 52 von 100 Punkten. Während dieDurchsetzung der Bestechungsbekämpfung durch die Regierung im Vorfeld derrussischen Invasion zurückging, hat die Ukraine bedeutende Fortschritte beiden E-Government-Diensten und bei der Reduzierung der staatlichenEigentumsrechte an der Wirtschaft sowie von Bürokratie gemacht. [Bittebeachten Sie, dass die meisten Daten, die in der Matrix für 2022 verwendetwurden, vor Russlands Einmarsch in der Ukraine erfasst wurden.]- Deutschland, Österreich und Polen erlebten Rückgänge in Bereichen, die TRACEals Schlüsselfaktoren für das Risikoumfeld für Unternehmensbestechungbetrachtet.- Der Rang und die Punktzahl Hongkongs verschlechterten sich erneut und setzteneinen Trend fort, der im Jahr 2020 begann.Die TRACE Matrix wurde ursprünglich im Jahr 2014 veröffentlicht, um einem Bedarfin der Geschäftswelt nach zuverlässigeren Informationen über Bestechungsrisikenweltweit gerecht zu werden. Sie befasst sich mit der Wahrscheinlichkeit, dassBestechungsforderungen gestellt werden, wenn man in einer bestimmtenGerichtsbarkeit geschäftlich tätig ist."Obwohl es ermutigende Anzeichen für eine abnehmende Toleranz gegenüberKorruption gab, ist das Problem nach wie vor ernst und weitverbreitet", soTRACE-Präsidentin Alexandra Wrage. "In diesem Klima ist es entscheidend, dassdie Geschäftswelt ihre Bemühungen unterstützt, die illegalen wirtschaftlichenAnreize, die die Ordnung und eine verantwortungsvolle Governance zu untergrabendrohen, einzudämmen. Mit der diesjährigen Ausgabe der Bribery Risk Matrix stelltTRACE Unternehmen weiterhin die Informationen zur Verfügung, die sie benötigen,um Bestechungsrisiken in den Märkten, auf denen sie tätig sind, zu bewerten undbesser damit umzugehen."Die TRACE Matrix hilft Unternehmen dabei, die Bedingungen zu untersuchen, diedem Risiko für Unternehmensbestechung zugrunde liegen: (1) der Charakter und dasAusmaß von staatlichen Interaktionen mit dem privaten Sektor; (2) diegesellschaftliche Einstellung zu Bestechung und die Fähigkeit der Regierung,Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung durchzusetzen; (3) die Transparenz derRegierung und (4) die Fähigkeit der Zivilgesellschaft, Korruption zu überwachenund aufzudecken.