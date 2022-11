Kostenexplosion im Backhandwerk - Justin Kießig verrät 5 Tipps, wie Bäcker ihre Preise jetzt richtig anpassen, ohne Kunden zu verlieren (FOTO)

Hennef (ots) - Justin Kießig und sein Geschäftspartner Fabio Weitz sind die

Gründer und Geschäftsführer der KW Media GmbH und versprechen Bäckerei- und

Konditoreibetrieben "Personal auf Knopfdruck". Neben der Personalnot stehen die

Handwerksbetriebe aktuell vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen. In

diesem Artikel verrät Branchenexperte Justin Kießig fünf Tipps, wie Bäckereien

die Situation meistern können und ihre Preise jetzt richtig anpassen, ohne

Kunden zu verlieren.



Die Konditorei- und Bäckerbranche befindet sich aktuell in einer prekären Lage.

Viele der Handwerksbetriebe mit zum Teil sehr langer Tradition machen sich große

Sorgen um ihre Zukunft. Die steigenden Preise, die Kaufzurückhaltung der Kunden

sowie der anhaltende Fachkräftemangel machen ihnen zu schaffen. "Bäckereien

können und müssen ihre Preise anpassen und wenn sie dabei auch andere wichtige

Faktoren beachten, haben sie keine Kundenverluste zu befürchten", erklärt Justin

Kießig. Als Branchenexperte weiß er, wie das Bäckerhandwerk die aktuelle

Situation meistern kann.





Mit der KW Media GmbH haben Justin Kießig und sein Geschäftspartner Fabio Weitzsich auf die Mitarbeitergewinnung für Konditorei und Bäckereibetriebespezialisiert und versprechen ihnen "Personal auf Knopfdruck". Das Unternehmennutzt moderne Ansätze und digitale Strategien, um die Handwerksbetriebe ihrerKunden sichtbar zu machen und als attraktives Unternehmen zu präsentieren. Soverhelfen die Experten ihren Kunden mithilfe der sozialen Medien nicht nur zueinem positiven Image und neuen Mitarbeitern, sondern auch zu neuen Kunden undhöheren Umsätzen. "Die aktuelle Lage der Branche ist schwierig. Damit dieBäckereibetriebe überleben und weiter erfolgreich sein können, müssen sie mitpositivem Blick in die Zukunft einige Maßnahmen ergreifen", rät Justin Kießig.In diesem Artikel verrät er fünf Tipps, wie Bäckereien ihre Preise jetzt richtiganpassen, ohne dabei Kunden zu verlieren.1. An den Mehrwert der Kunden denkenPreiserhöhungen sind richtig und notwendig, allerdings sollte man sich dabei ineinem vertretbaren Rahmen bewegen. Darüber hinaus sollten Bäckerei- undKonditoreibetriebe eine positive Einstellung zur Erhöhung ihrer Preise haben:Statt sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wie sie ihre Kosten decken und ihrenBetrieb halten können, kann ein positiver Blick in die Zukunft hilfreich sein."Die Überlegung sollte sein: Was muss ich tun, um für meine Kunden auch inZukunft noch da sein zu können? Wie kann ich sicherstellen, dass ich auchkünftig meine Waren liefern kann und die Kunden auf mich als Traditionsbäcker,