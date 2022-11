BERLIN (dpa-AFX) - Mit Spannung erwarten viele Menschen den Auftritt des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump, der eine "große Ankündigung" in Aussicht gestellt hat. Die für Dienstagabend amerikanischer Zeit, also Mittwochfrüh deutscher Zeit, geplante Rede wird von dem deutschen Nachrichtensender ntv live ab 3.00 Uhr deutscher Zeit übertragen, wie ein Sprecher mitteilte. Erwartet wird, dass Trump dort seine Präsidentschaftskandidatur für 2024 erklärt./bok/DP/jha

ntv überträgt Trump-Rede live in der Nacht

