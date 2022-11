Repräsentative Anlegerstudie Frauen haben Angst, Männer Spaß bei der Geldanlage (FOTO)





- Jede zweite Frau hat derzeit gar kein Geld angelegt, Frauen sparen insgesamt

seltener und weniger als Männer

- Sparbuch, Tagesgeld und Fonds sind die beliebtesten Anlageprodukte bei Frauen,

bei Männern stehen Wertpapiere hoch im Kurs

- Die größten Hemmnisse bei der Geldanlage sind Angst und Unwissenheit

- Frauen sind doppelt so oft finanziell abhängig von ihrem Partner wie

andersherum

- Geld sorgt selten für Streit in deutschen Partnerschaften



Das Anlageverhalten von Frauen und Männern unterscheidet sich zum Teil

erheblich. So haben Männer Spaß an der Geldanlage, Frauen eher Angst davor.

Frauen legen seltener an, sie sparen weniger und sind insgesamt deutlich

sicherheitsorientierter als Männer. Die größten Hemmnisse sind Angst vor

Verlusten und davor, etwas Falsches zu tun, genauso wie Unwissenheit. Das sind

die zentralen Erkenntnisse einer repräsentativen Befragung von 2.077 Frauen und

Männern, die die puls Marktforschung im Auftrag der Quirin Privatbank

durchgeführt hat, mit dem Ziel, das Anlageverhalten vor allem von Frauen zu

analysieren.