MEDICA 22 - Taiwan stellt führende Innovationskunst unter Beweis (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die Medizintechnik auf ein neues Niveau heben - und das für

den Weltmarkt! Dafür stehen auch in diesem Jahr wieder die mit dem

Taiwan-Excellence-Award prämierten Produkte aus E-Health und Medizintechnik der

vom taiwanischen Büro für Außenhandel (BOFT), Wirtschaftsministerium und Taiwan

External Trade Development Council (TAITRA) gutierten Unternehmen. Auf der

heutigen Pressekonferenz gaben sie Einblicke über wegweisende Trends aus ihrer

Heimat. Während der Fachmesse MEDICA vom 14. bis 17. November sorgen sie für

Aufsehen, während sie die Bedeutung taiwanischer Innovationsstärke auf globaler

Ebene herausstellen.



Leiter der Wirtschaftsabteilung der Repräsentanz von Taipeh in Deutschland,

Ching-Yun Huang, eröffnete die Pressekonferenz und zeichnete einen Überblick

über die Hintergründe: "Die hervorragende Infrastruktur Taiwans im

Gesundheitswesen, mit seinen staatlich geförderten Digitalisierungsinitiativen,

technischem Know-how und einer starken lokalen Lieferkette für IKT-Komponenten,

hat die Entwicklung vieler innovativer Lösungen in der Medizintechnik

vorangetrieben."