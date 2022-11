(neu: Gewinne auf 10% ausgebaut, Hoch seit Mai, 200-Tage-Linie überschritten)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der verlustbringende Kostenanstieg hat die Stimmung der Nordex-Anleger am Dienstag nicht lange getrübt. Obwohl das Unternehmen mitteilte, dass das operative Minus in diesem Jahr voraussichtlich vier Prozent des Umsatzes erreichen wird und damit das untere Ende der bisherigen Zielspanne, drehte der Kurs nach einem Verlust von fünf zum Handelsstart schnell ins Plus. Der Schwung wurde dabei immer größer und so kam die Aktie letztlich auf ein Plus von 10,2 Prozent. Sie erreichten ihren höchsten Stand seit Mai und schafften es erstmals seit April wieder über die 200-Tage-Linie.

Höhere Kosten und unterbrochene Lieferketten stimmten den Windkraftanlagen-Hersteller pessimistischer. Die Nachrichten taten dem zuletzt gestiegenen Interesse der Anleger aber keinen Abbruch: Die Titel haben seit Mitte Oktober um 58 Prozent zugelegt. Die Stimmung blieb wohl auch wegen einer ermutigenden Analystenstimme ungetrübt: Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler betonte in einer Studie, die Chancen auf eine positive Wende seien gut. Er glaubt, dass die Risiken durch Altverträge mit Kunden, die noch zu niedrigen Preisen vereinbart wurden, demnächst sinken. Insofern stehe das Unternehmen in den kommenden Quartalen vor einer "Übergangszeit".

"Die gesamte Branche hatte sich in den vergangenen Jahren durch eine zu starke Fokussierung auf Marktanteile und Volumen in eine desolate Lage manövriert", schrieb Hoymann. Inzwischen hätten Anbieter wie Nordex aber die Notwendigkeit erkannt, kostendeckende Preise durchzusetzen und Vertragsstandards zu entschärfen. Daher gebe es nun die Hoffnung, dass das zweite Halbjahr 2022 zu einem Wendepunkt werde.

Die Chancen, die angesichts der Energiewende mit der Windkraftbranche in Verbindung gebracht werden, könnten also bald zur Geltung kommen. Nach Hoymanns Einschätzung wird das Marktwachstum "wahrscheinlich noch viele Jahre lang hoch bleiben, angetrieben von den globalen Net-Zero-Ambitionen und Bemühungen um eine größere Energieautonomie." Nordex habe in den vergangenen Jahren enorm viele Marktanteile zurückgewonnen, was wohl auch für die Qualität des Produktes und der Serviceleistungen spreche./tih/stw/jha/he

Die Nordex Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +14,72 % und einem Kurs von 11,33EUR an der Börse Tradegate.