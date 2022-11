(neu: 2. und 3. Absatz ergänzt)



BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Vermittlungsverfahren zum geplanten Bürgergeld sendet die FDP Kompromisssignale an die Union. "Es bringt ja nichts, wenn alle auf dem Baum bleiben", sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstag) vor den Gesprächen im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Am Montag hatte die geplante Sozialreform der Ampelkoalition, mit der Hartz IV in seiner heutigen Form abgelöst werden soll, im Bundesrat keine Mehrheit gefunden. Nach Angaben von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil soll der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat am kommenden Mittwoch zu dem Thema zusammenkommen.

"Er wird in der kommenden Woche, wahrscheinlich am 23. November, tagen", sagte Heil (SPD) der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag am Rande eines Bürgerdialogs in Magdeburg. Geplant sei, dass die Länderkammer am 25. November zustimme, so dass das neue Regelwerk wie geplant am 1. Januar in Kraft treten könne. "Das muss unser Ziel sein", sagte Heil. Das Datum hatte sich zuvor bereits abgezeichnet, unter anderem der "Business Insider" berichtete darüber.