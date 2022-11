Donnerstag letzter Woche feierten die Märkte eine wilde Rally nach den niedriger als erwartet ausgefallenen Daten zur Inflation in den USA. Heute dann die US-Erzeugerpreise - und die Märkte wollen die Inflations-Party 2.0 feiern. Dabei ist doch evident, dass Verbraucherpreise und Erzeugerpreise in der Regel einen sehr ähnlichen Trend haben - und im Oktober war dieser Trend eben schwach. Auffallend ist, dass die Renditen die Party nicht wirklich mitfeiern - aber dennoch ist der ansonsten auf die Renditen so sensibel reagierende Nasdaq der mit Abstand stärkste Index. Auch der Dollar fast wieder da, wo er vor den US-Erzeugerpreisen stand. Der Fokus der Märkte dürfte sich bald mehr und mehr vom Thema Inflation auf das Thema Rezession verschieben..

