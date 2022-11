Vor dem COP27 Energy Day Afrikanische Wälder im Fadenkreuz der Öl- und Gasförderung: Eine Bedrohung für Ökosysteme und Gemeinschaften weltweit

Sharm EL-SHEIKH, Ägypten (ots/PRNewswire) - Während sich die Staats- und

Regierungschefs der Welt am Dienstag, den 15. November zum "Energy Day" auf der

COP27 versammeln, hebt ein neuer Bericht hervor, wie die Ausweitung der fossilen

Brennstoffe die klimakritischen Tropenwälder Afrikas bedroht und Zweifel daran

aufkommen lässt, wie dies den Energiebedarf der Region decken wird. Der Kongo im

Fadenkreuz , eine neue Analyse von Öl- und Gasblöcken in Afrika und im

Kongobecken, zeigt deutlich die wachsende Bedrohung, die die Erschließung von

Öl- und Gasvorkommen für wichtige Ökosysteme in Afrika darstellt. Die Ergebnisse

zeigen:



- Die für die Öl- und Gasförderung auf dem afrikanischen Kontinent zugewiesene

Fläche könnte sich vervierfachen.

- Öl- und Gasexplorationsblöcke überschneiden sich mit 30 % der dichtbewaldeten

tropischen Gebiete in Afrika, von denen 90 % im Kongobecken liegen.

- Im Kongobecken überschneiden sich 64 Millionen Hektar (eine Fläche fast

doppelt so groß wie Deutschland) mit Öl- und Gasblöcken.

- Mehr als 150 verschiedene ethnische Gruppen sind im Kongobecken beheimatet und

über 35 Millionen Menschen oder 20 % der Bevölkerung der Region leben jetzt in

Öl- und Gasblöcken.