XCA 2600, der weltweit stärkste All-Terrain Kran, der von XCMG entwickelt wurde, stellt einen neuen Heberekord für die Windenergie auf.

WEIFANG, China, 15. November 2022 /PRNewswire/ -- XCA2600, der weltweit stärkste All-Terrain Kran, der von XCMG (SHE: 000425), einem der Top-3 Baumaschinen-Hersteller weltweit, unabhängig entwickelt wurde, hat vor Kurzem eine 8,5 MW Windkraftanlage in der Changyi Wind Farm in Weifang, Provinz Shandong, gehoben und installiert. Damit wurde der Hubrekord des größten Onshore-Windenergieerzeugers erreicht und ein neuer Meilenstein für die qualitativ hochwertige Entwicklung der chinesischen Fertigungsindustrie gesetzt.

Der XCA2600, der weltweit erste All-Terrain Kran mit einem 10-achsigen Fahrgestell, hat einen unteren Kranaufbau, der die Ausrüstung schützt, wenn er in Windkraftanlagen betrieben wird. Aus diesem Grund kann er, wenn er in niedriger Höhe auf Stromleitungen trifft, sicher passieren. Der kompaktere Aufbau, gepaart mit einem breiteren Fahrgestell und einem eigenständigen Federungssystem, verbessert die Sicherheit und Stabilität des Krans erheblich.