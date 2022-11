Vollbremsung, Kommentar zum Batteriehersteller Varta von Helmut Kipp Frankfurt (ots) - Es ist erst wenige Jahre her, da hatte Varta ganz andere Probleme als heute. Damals waren die kleinen Lithium-Ionen-Zellen für kabellose Ohrhörer und Headsets so gefragt, dass der Batteriehersteller sich mächtig strecken musste. Immer wieder wurden neue Investitionen in Fertigungskapazitäten angekündigt, um die boomende Nachfrage bedienen zu können.

Seither hat sich die Marktlage radikal verändert. Chinesische Konkurrenten sind auf dem Vormarsch und machen den Deutschen Marktanteile streitig. Varta hat ihre Dominanz bei den aufladbaren Mini-Hochleistungszellen verloren und infolge des zunehmenden Wettbewerbs Preissetzungsmacht eingebüßt. Zumal auf der Abnehmerseite große Elektronikkonzerne wie Apple und Samsung sitzen, die wissen, wie man Einkaufspreise niedrig hält. Zudem gehört der Nachfrageboom der Vergangenheit an. Die Verbraucherstimmung ist schlecht, und hohe Inflationsraten nagen an der Kaufkraft der Konsumenten, so dass die Nachfrage zurückgeht. Nun sieht sich das Management sogar gezwungen, Stellen zu streichen und am Produktionsstandort Nördlingen Kurzarbeit zu verhängen. Die Jahresprognose für Umsatz und operativen Gewinn fällt noch bescheidener aus, und für 2023 zeichnet sich nur eine mühsame Erholung ab.