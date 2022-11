Neues Ärzte- und Gesundheitszentrum der IWG-Gruppe / MEDZENTRUM Großkrotzenburg / Richtfest bietet Auftakt der Investitionsphase / für den Immobilienfonds MEDZENTRUM Deutschland Unua (FOTO)

Gießen (ots) - Planmäßig wurde Mitte Oktober beim ersten Ankauf des Spezial-AIF

MEDZENTRUM Deutschland Unua Richtfest gefeiert. Großkrotzenburg ist der zweite

von vier geplanten MEDZENTRUM-Standorten im Main-Kinzig-Kreis. Der Neubau auf

dem knapp 5.000 m² großen Grundstück bietet eine vermietbare Fläche von rund

3.500 m². Mit der Bezugsfertigkeit wird im 3. Quartal 2023 gerechnet. Das

Investitionsvolumen beträgt rund 16 Mio. Euro, Finanzierungspartnerin ist die

Sparkasse Hanau.



Das Projekt in Großkrotzenburg ist ein typischer Fall im Geschäftsmodell der

IWG-Gruppe, die seit mehr als 20 Jahren Ärzte- und Gesundheitszentren mit dem

Namen MEDZENTRUM realisiert und betreibt. Die Initiative für die Errichtung

eines solchen Ärztehauses geht stets von den Menschen vor Ort aus. Es sind

entweder Vertreter der Kommune oder Akteure der Gesundheitswirtschaft, wie

niedergelassene Ärzte, Zahnärzte, Physiotherapeuten oder Apotheker, die sich mit

Weitblick für die Zukunft der ambulanten Versorgung einsetzen.





Im konkreten Fall gab die Gemeinde Großkrotzenburg Jahr 2017 eineVersorgungsanalyse bei der IWG in Auftrag. Das Analyse-Ergebnis war eindeutig:Zur langfristigen Sicherung der medizinischen Versorgung in Großkrotzenburg seidie Schaffung neuer, kooperativer Strukturen unumgänglich. Darüber hinaussollten moderne, großzügige Räumlichkeiten geschaffen werden, da sich bestehendePraxisräume als nicht zukunfts- und entwicklungsfähig erwiesen.Einer der ersten wichtigen Planungsschritte des Vorgehens der IWG sindvertrauliche Gespräche mit den Akteuren der Gesundheitswirtschaft vor Ort. Hierwerden der konkrete Bedarf sowie die zukünftigen Mietparteien identifiziert.Dieses Vorgehen gehört zum Prinzip der MEDZENTRUM-Immobilien: Sie werden stetsvon innen nach außen entwickelt. Darum sind die Häuser in der Regel lange vorder Fertigstellung voll vermietet - so auch in Großkrotzenburg."Durch dieses Projekt können wir die zukünftige Ärzteversorgung inGroßkrotzenburg sicherstellen, die soziale Infrastruktur vor Ort stärken undmoderne, wohnortnahe gesundheitliche Versorgungsangebote schaffen", erklärteTheresa Neumann, Bürgermeisterin der Gemeinde, in ihrer Richtfest-Rede.Großkrotzenburg ist eines von derzeit sieben Objekten im Spezial-AIF MEDZENTRUMDeutschland Unua.Generell gilt für alle Objekte unter der Marke MEDZENTRUM Deutschland: Sie sindwichtiger Bestandteil der deutschen Versorgungsinfrastruktur und damitsystemrelevant und krisenunabhängig. Sie verfügen stets über solvente und