Ara Partners erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Lincoln Terminals

Lincoln, mit Sitz in Greenville, South Carolina, besitzt und betreibt fünf strategische Bahnumschlags- und Lagereinrichtungen in vier Bundesstaaten. Unter der Leitung von Chief Executive Officer Larry Burgamy und President Josh Henderson verfügt das Unternehmen über langjährige Erfahrung in der Entwicklung, der Vermarktung und dem Betrieb von Infrastrukturen für den Transport von Kraftstoffen auf der letzten Meile zum Endkunden.

„Wir sind stolz darauf, mit Ara Partners zusammenzuarbeiten, um die nächste Wachstumsphase bei Lincoln voranzutreiben", sagte Herr Burgamy. „Die Revolution der grünen Kraftstoffe in Nordamerika steht erst am Anfang, und unsere Partnerschaft mit Ara wird es uns ermöglichen, unseren Einfluss in diesem schnell wachsenden Ökosystem zu maximieren.

Wir sind der festen Überzeugung, dass erneuerbare Kraftstoffe entscheidend sind, um die Dekarbonisierung des Industriesektors zu beschleunigen", sagte George Yong, Partner und Co-Head für Infrastruktur bei Ara Partners. „Wir sind von Lincolns umfassenden Kenntnissen und Erfahrungen im Bereich der Infrastruktur für erneuerbare Kraftstoffe sehr beeindruckt und freuen uns darauf, mit Larry, Josh und ihrem Team zusammenzuarbeiten, um die zahlreichen Chancen zu nutzen, die sich in diesem sich entwickelnden Markt bieten."

Informationen zu Ara Partners

Ara Partners ist ein Private-Equity- und Infrastrukturunternehmen, das sich auf Investitionen in die industrielle Dekarbonisierung spezialisiert hat. Ara Partners investiert in die Branchen Industrie und Fertigung, Chemikalien und Materialien, Energieeffizienz, grüne Kraftstoffe sowie Lebensmittel und Landwirtschaft und bemüht sich, Unternehmen zu erwerben und aufzubauen, die erhebliche Auswirkungen auf die Dekarbonisierung haben. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Boston in Massachusetts, Houston in Texas und Dublin in Irland. Weitere Informationen über Ara Partners finden Sie auf www.arapartners.com.

Informationen zu Lincoln

Lincoln ist ein führender Anbieter von Terminaldiensten mit einer starken Position im Südosten und in den mittelatlantischen Regionen der USA. Das Unternehmen bietet Umschlag- und Lagerlösungen für erneuerbare Kraftstoffe an. Die Umschlaganlagen von Lincoln befinden sich in vier Bundesstaaten und sind in einzigartiger Weise auf die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen durch Automatisierung sowie Fahrer- und Transporteffizienz ausgerichtet.

