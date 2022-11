Wirtschaft Gesetzeslücke verhindert Prüfung ausländischer Investitionen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Investitionsprüfung von Beteiligungen ausländischer Investoren an kritischer Infrastruktur besteht eine Gesetzeslücke. Dadurch war eine Beteiligung der chinesischen Großreederei "Cosco" an einem Terminalneubau im Duisburger Hafen möglich, ohne dass dies vom Bundeswirtschaftsministerium kontrolliert werden musste, berichtet die "Welt" in ihrer Mittwochsausgabe.



"Eine Investitionsprüfung war im Fall der "Cosco"-Beteiligung in Duisburg nicht möglich, da es sich um ein Greenfield-Investment handelt. Bei solchen Neugründungen enthält das Außenwirtschaftsgesetz keine Ermächtigung für eine Investitionsprüfung", sagte ein Ministeriumssprecher der "Welt". "Cosco" hat seine 30-prozentige Beteiligung am Duisburger Projekt ohne Angabe von Gründen wieder aufgegeben.