Yili gewinnt den Global Water Drinks Award 2022

EVIAN-LES-BAINS, Frankreich, 15. November 2022 /PRNewswire/ -- Der 19. Global Water Drinks Congress fand vom 8. bis 10. November in Évian-les-Bains, Frankreich, statt. Das Mineralwasser Inikin von Yili gewann den Global Water Drinks Award 2022. Dr. Gerrit Smit, Geschäftsführer des Yili Innovation Center Europe, nahm die Auszeichnung entgegen.

Der jährlich stattfindende Global Water Drinks Congress von Zenith Global gilt als das hochrangigste und einflussreichste Forum in der globalen Wassergetränkeindustrie. Der diesjährige Kongress fand in den französischen Alpen statt, die neben dem Changbai-Gebirge in China und dem Kaukasusgebirge in Russland zu den drei Gebieten mit den reinsten Wasserquellen der Welt gehören. Trotz der starken Konkurrenz von über 150 anderen Teilnehmern verlieh die Jury den Hauptpreis an Inikin, eine junge Marke, die in den Arxan- und Changbai-Bergen gegründet wurde, in Anerkennung ihres Beitrags zu Gesundheit und Nachhaltigkeit.