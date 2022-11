JEFFERIES stuft NORDEX AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 13 auf 14 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Windkraftanlagen-Herstellers habe erste Anzeichen geschäftlicher Verbesserungen verdeutlicht, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es seien aber vor allem die neu gesteckten Erwartungen an eine Margenerholung, die ihn zuversichtlicher mit Blick auf die Aktie stimmten. Auch wenn die Auftragsdynamik in den nächsten zwölf Monaten nicht zunehmen werde, dürften die Kostenstabilisierung, die Verbesserung der Lieferkette und die Preisdisziplin die Margen bis Mitte 2024 auf die von Nordex angestrebte Acht-Prozent-Ebitda-Marge bringen./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2022 / 14:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2022 / 14:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +14,98 % und einem Kurs von 11,36EUR an der Börse Lang & Schwarz.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 13

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m