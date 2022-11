Nato prüft Berichte über tödliche Explosion in Polen

In dem polnischen Ort Przewodow nahe der Grenze zur Ukraine sind bei einer Explosion auf einem landwirtschaftlichen Betrieb zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Ursache für die Explosion sei noch ungeklärt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Hrubieszow der dpa. Unbestätigten Berichten zufolge war ein Raketeneinschlag Ursache der Explosion./mjm/DP/he

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Nato wird Berichte über eine tödliche Explosion in Polen prüfen. "Wir prüfen diese Berichte und stimmen uns eng mit unserem Bündnispartner Polen ab", sagte ein Nato-Offizieller der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend.

