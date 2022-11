Dhahran, Saudi- Arabien (ots/PRNewswire) -



- Anlässlich des Countdowns zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022(TM)

- Tanween veranstaltet Gesprächsrunden mit den Fußballstars David Villa und Sami

Al-Jaber.

- Ithra ist die letzte Station der FIFA World Cup(TM) Trophy Tour von Coca-Cola,

bevor es nach Katar geht.



Die FIFA World Cup(TM) Trophy Tour von Coca-Cola hat den vorletzten Stopp seiner

Welttournee im King Abdulaziz Center for World Culture (Ithra) abgeschlossen,

bevor es nach Katar geht.





Im Rahmen der Tour ist der Originalpokal der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft(TM)in 51 Länder und Regionen gereist und hat erstmals alle 32 Teilnehmerländereiner FIFA Fußball-Weltmeisterschaft besucht. Die vorletzte Etappe der TrophyTour fand in den Städten Jeddah, Riad und Dhahran statt, um den Start desCountdowns zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022(TM) zu feiern.Die Veranstaltungen sind Teil der fünften FIFA World Cup(TM) Trophy Tour vonCoca-Cola, die es Fußballfans ermöglicht, das berühmteste Symbol des Fußballs zubestaunen und die wahre Magie des größten und am meisten erwartetenSportereignisses der Welt zu erleben - die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022.Der einzigartige Originalpokal der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft(TM) aussolidem Gold , der von der FIFA der Gewinnermannschaft der FIFAFußball-Weltmeisterschaft übergeben wird, wird extra für die Fans ausgestellt.Die Veranstaltung war Teil der Tanween-Gesprächsreihe von Ithra und trug denTitel "Fußball: Das große kollaborative Spiel" am Samstag, dem 12. November2022, und war eine der Gesprächsrunden, die von der fünften Ausgabe der TanweenCreativity Season von Ithra präsentiert wurden. Die Sitzung befasste sich mitmehreren Themen zur Leidenschaft für den Fußball und wurde präsentiert vomspanischen Fußballstar und der FIFA-Legende David Villa, dem saudischenNationalspieler Sami Al-Jaber, dem Präsidenten des saudischen FußballverbandsYasser Almisehal sowie Nazli Berberoglu, General Manager der FIFAFußball-Weltmeisterschaft 2022(TM) bei der Coca-Cola Company. Das Gespräch wurdevom Sportjournalisten Khaled Alarafah moderiert.Die Sitzung befasste sich mit den herausragendsten Geschichten der Redner überFußballsiege und Misserfolge, wie das beliebte Spiel das Publikum durch dieKraft der Kreativität inspiriert und wie sich seine Wirkung im Leben derMenschen offenbart, wenn Teams, Fans, Nationen und Menschen aus aller Weltzusammenkommen, vereint durch ihre Liebe zum Sport.Die Sitzung beschäftigte sich auch mit dem kreativen Prozess an mehreren