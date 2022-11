SEMBCORP FÜHRT NEUES CORPORATE VENTURE GONETZERO(TM) FÜR CO2-MANAGEMENTLÖSUNGEN EIN

Singapur (ots/PRNewswire) - - Kollaborationen mit OCBC, Razer und UBS zur

Förderung von Dekarbonisierungsinitiativen



Sembcorp Industries (Sembcorp) wird sein Corporate Venture für

CO2-Managementlösungen GoNetZero(TM) heute im Singapur-Pavillon auf der 27.

Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27) in Ägypten einführen.



Ein One-Stop-Partner für Lösungen im Bereich erneuerbare Energien und

CO2-Management





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Gründung von GoNetZero(TM) ergänzt das Angebot von Sembcorp als führenderpanasiatischer Akteur im Bereich erneuerbare Energien. GoNetZero(TM) bietet auseiner Hand Zugang zu Zertifikaten für erneuerbare Energien undEmissionsgutschriften sowie Portfolio-Management für erneuerbare Energien undUmwelteigenschaften und arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um ihreKlima-Aktionspläne zu unterstützen.Ng Lay San, Mitbegründer und Leiter von GoNetZero(TM), sagte: "Unternehmen habenes selbst in der Hand, netto null Emissionen erreichen zu können. GoNetZero(TM)bietet Unternehmen die vollständige Suite von Lösungen, von Zertifikaten fürerneuerbare Energien bis hin zu Emissionsgutschriften, um ihreDekarbonisierungsziele zu erreichen."Eine kollaborative Plattform mit Kapazitäten für verifizierte erneuerbareEnergien in EchtzeitUnterstützt von Sembcorps fundiertem Fachwissen in den Bereichen Engineering undDigital wird GoNetZero(TM) von einer kollaborativen digitalen Plattformuntermauert, die Blockchain-Technologie nutzt.Charles Koh, Plattformgründer von GoNetZero(TM) und Chief Digital Officer vonSembcorp, sagte: "Wir haben die digitale Plattform GoNetZero(TM) mithilfe vonBlockchain-Technologie aufgebaut. Die Plattform bietet Analyse-, Bericht- undTracking-Zools und kann eneuerbare Energien ab der Quelle in Echtzeitverifizieren. Unternehmenskunden können ihre Klima-Aktionspläne mit Zuversichtund Transparenz umsetzen."Partnerschaften mit führenden Unternehmen bei Initiativen zur DekarbonisierungMehrere Initiativen in Zusammenarbeit mit führenden Branchenakteuren werdenzusammen mit der Einführung von GoNetZero(TM) bekanntgegeben.Die OCBC Bank arbeitet mit GoNetZero(TM) an einem Programm zur Zusammenführungvon Zertifikaten für erneuerbare Energien mit Finanzierungsmitteln zusammen. DasProgramm zielt darauf ab, Unternehmen zu ermutigen, erneuerbare Energien durchverschiedene Initiativen einzusetzen und zu übernehmen. Die erste Phase desProgramms richtet sich an Unternehmen in Singapur, und es ist eine weitereExpansion nach Südostasien geplant.Razer , die weltweit führende Lifestyle-Marke für Gamer, hat letzte Woche seinen