Wirtschaft EU-Wirtschaftskommissar erwartet Maßnahmen gegen hohe Energiepreise

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni erwartet, dass sich die EU-Staaten auf ihrem Gipfel im Dezember auf weitergehende Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise einigen werden. "Wir brauchen in der EU mehr gemeinsame Instrumente in der Energiekrise. Bei den EU-Maßnahmen für Energiekunden muss noch mehr kommen", sagte der italienische Politiker der "Welt" (Mittwochsausgabe).



"Ich will den Mitgliedstaaten nicht vorgreifen", so Gentiloni weiter. "Aber ich bin überzeugt, dass der nächste EU-Gipfel weitere gemeinsame Maßnahmen im Energiebereich beschließen wird."