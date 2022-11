"Entlastungspakete mögen die drohende Überschuldung in manchem Bereich zwar dämpfen. Am Ende sind sie aber doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn sie nicht zielgenau die Ärmsten am meisten entlasten und stattdessen die Reichsten des Landes zu oft begünstigen. Die Frage nach einer stärkeren Belastung reicherer Menschen hat daher längst nicht mehr nur mit Gerechtigkeit, sondern auch mit Solidarität zu tun. Und auch die Arbeitgeber müssen zwingend mit ins Boot geholt werden. Das beste Mittel gegen Armut sind nämlich immer noch vor allem höhere Löhne."/ra/DP/jha

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer