STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zum Flüssiggas-Terminal:

"Wenn es darauf ankommt, kann es doch ganz schnell gehen. Zwar dauert es mitunter Jahre, bis ein neues Windrad genehmigt und gebaut ist, doch in Wilhelmshaven hat Deutschland gezeigt, dass es zu der Tesla-Geschwindigkeit in der Lage ist, die Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eingefordert hat, um sich aus der Energie-Umklammerung von Russland zu befreien. Das neue Flüssiggas-Terminal ist ein wichtiger Meilenstein in Sachen Diversifizierung."/ra/DP/jha