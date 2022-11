Vizsla gibt den Abschluss einer Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von rund 35 Millionen C$ bekannt

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR VERTEILUNG AN U.S. NEWSWIRE-DIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, British Columbia (15. November 2022) - Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) ("Vizsla Silver" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-c ...) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes Kaufangebot von 23.805.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von C$1.45 pro Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt 34.517.250 C$ abgeschlossen hat, was die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption der Underwriter (wie unten definiert) für 3.105.000 Einheiten (das "öffentliche Angebot") einschließt.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie ist ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens bis zum 15. November 2024 zu einem Preis von 2,00 C$.

Das öffentliche Angebot wurde von PI Financial Corp. und Canaccord Genuity Corp. als Co-Lead Underwriter und Joint Bookrunner sowie Raymond James Ltd., H.C. Wainwright & Co., LLC, Roth Canada Inc. und Stifel Nicolaus Canada Inc. (zusammen die "Underwriter") durchgeführt. Als Gegenleistung für die von den Konsortialbanken im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot erbrachten Dienstleistungen zahlte das Unternehmen bei Abschluss des öffentlichen Angebots an die Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses aus dem öffentlichen Angebot. Als weitere Gegenleistung für die von den Konsortialbanken im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot erbrachten Dienstleistungen emittierte das Unternehmen bei Abschluss des Angebots Makler-Warrants an die Konsortialbanken, die jederzeit bis zum 15. November 2024 ausgeübt werden können, um jene Anzahl von Stammaktien des Unternehmens zu erwerben, die 6 % der Anzahl der im Rahmen des öffentlichen Angebots verkauften Einheiten entspricht, und zwar zu einem Ausübungspreis von 1,45 C$.