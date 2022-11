Liebe Leserinnen und Leser,

mit diesem Newsletter erhalten Sie auf einen Blick die perfekte Übersicht über das, was in der Welt der Rohstoffe gerade wichtig und angesagt ist. Hiermit sind Sie immer auf dem neusten Stand!

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Batteriemetalle, Edelmetalle, Silber und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Aktie der Woche

Karora Resources vermeldet weitere Bohrerfolge

Karora Resources vermeldete in den vergangenen Tagen mehrere bedeutende neue Entwicklungen, die sich aus weiträumigen Goldexplorationsbohrungen in der Mine Beta Hunt ergeben. Dabei konnte man unter anderem 12,0g/t Gold über 17,0 Meter nachweisen. Die Bohrergebnisse geben weiterhin Anlass zur Zuversicht, dass sich die Zone Mason zu einer bedeutenden neuen Bergbaumöglichkeit westlich der Mineralressource Larkin entwickeln wird.

Karora Resources bohrt 12,0 g/t auf 17,0 Metern in der neuen Zone Mason und erweitert die Mineralisierung der westlichen Flanken auf 250 Meter unterhalb der aktuellen Mineralressource

Karora Resources erreicht Kohlenstoffneutralität

Karora Resources berichtete weiterhin, dass das Unternehmen im Jahr 2022 zum zweiten Mal in Folge durch den Kauf und die Stilllegung von 95.000 Tonnen verifizierter Emissionsausgleichsgutschriften Kohlenstoffneutralität für den eigenen Betrieb und den gekauften Stromverbrauch erreichen wird. Karora plant, 2023 weitere Möglichkeiten zur Verringerung der Treibhausgasemissionen in allen Bereichen des Unternehmens zu prüfen.

Karora erreicht Kohlenstoffneutralität im Jahr 2022 nach Stilllegung diverser, über Invert Inc. erworbener Kohlenstoffkompensationen und gibt ein Update zur Emissionsreduktionsstrategie

Karora Resources vermeldet starke Quartalszahlen

Zusätzlich vermeldete Karora Resources starke Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 mit einer Rekordproduktion von 38.437 Unzen, welche damit den bisherigen Rekord aus dem zweiten Quartal um 25 % übertraf. Die Produktion für die ersten drei Quartale 2022 betrug 96.578 Unzen, was Karora in eine starke Position versetzt, um die verbesserte konsolidierte Goldproduktionsprognose für das Gesamtjahr 2022 von 120.000 bis 135.000 Unzen zu erreichen. Im dritten Quartal 2022 verbesserten sich die konsolidierten All-in-Sustaining-Costs pro verkaufter Unze auf 1.069 US$, was einem Rückgang um 10 % gegenüber den AISC des zweiten Quartals 2022 von 1.190 US$ und einem Rückgang um 23 % gegenüber den AISC des ersten Quartals von 1.396 US$ entspricht. Karoras Cash-Position bleibt mit 56,1 Millionen $ zum 30. September 2022 stark, nach dem geplanten Kapitaleinsatz in den Wachstumsplan des Unternehmens, einschließlich des Erwerbs der vollständig genehmigten 1,0-Mtpa-Mühle in Lakewood und des Fortschritts der zweiten Abnahme bei Beta Hunt.

Karora meldet starke Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 mit Rekordproduktion sowie AISC von nur US$ 1.069 pro Unze bei weiter sinkenden Kosten

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Marktüberblick

Die Batteriemetalle laufen in ein Angebotsdefizit ungeahnten Ausmaßes hinein! – Mehr als hundert neue Minen werden bis 2030 benötigt!

Nachdem Tesla Motors lange Jahre allein auf weiter Flur an E-Autos und dafür benötigten Batterien (Akkus) forschte, entwickelte und diese schließlich baute, hat heute praktisch jeder namhafte Autobauer Hybride oder reine Elektrofahrzeuge im Sortiment. In den kommenden Jahren und Jahrzehnten wird sich die Nachfrage nach den, für die Batterie-Fertigung benötigten Elemente und speziell Metalle daher geradezu Explosions-artig entwickeln.

Bei nahezu allen Elementen, die in Batterien einfließen, zeichnet sich dabei ein Angebotsdefizit schon jetzt ab, noch bevor die großen Stückzahlensprünge kommen.

Dazu gehören in erster Linie die Batteriemetalle Lithium, Nickel, Mangan und Kobalt sowie Kupfer und Graphit. Einige dieser Materialien werden bei herkömmlichen Modellen mit Verbrennermotor bisher kaum oder in teils bedeutend weniger Menge eingesetzt. Vor allem bei Lithium und Nickel ist die Bergbauindustrie meilenweit davon entfernt, die kommenden Nachfragemengen befriedigen zu können. Dies wurde umso deutlicher, als Tesla-Chef Elon Musk 2020 entsprechende Bergbauunternehmen regelrecht anbettelte, neue Nickelminen zu entwickeln.

Noch weiter geht die International Energy Agency (IEA), die jüngst in einem vielbeachteten Report davon sprach, dass die Industrie bis 2030 50 weitere Lithiumminen, 60 weitere Nickelminen und 17 weitere Kobaltminen in Betrieb bringen muss, um die globalen Netto-Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen. Dabei muss man wissen, dass derartige Minen von der Erstentdeckung eines entsprechenden Vorkommens 10 Jahre bis zur ersten Förderung benötigen. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass sich das de facto bereits bestehende Angebotsdefizit bei den Batteriemetallen in den kommenden Jahren noch massiv ausweiten wird, was zwangsläufig zu höheren Preisen für diese Metalle führen wird.

Der brandneue Batteriemetall-Report der Swiss Resource Capital AG liefert zahlreiche Informationen über den Batteriemetall-Sektor und bietet aufschlussreiche Interviews mit exklusiv ausgewählten Experten aus der Branche. Die Vorstellung einer Reihe interessanter Unternehmen, die sich für eine Spekulation auf steigende Batteriemetallpreise eignen, vervollständigt den Report, der unter folgendem Link kostenfrei abgerufen werden kann: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Unternehmensnews

Aurania Resources führt Finanzierung durch

Aurania kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung und Update zum Bohrprogramm in Ecuador an

Caledonia Mining erwirbt hochkarätiges Goldprojekt

Caledonia Mining Coporation Plc gibt Erwerb des Goldexplorationsprojekts Motapa in Simbabwe bekannt

Caledonia Mining veröffentlicht Ressourcenschätzung

Aktualisierte Mineralressourcen und technischer Bericht für Maligreen

Calibre Mining nicht von US-Sanktionen betroffen

Calibre gibt Update und bestätigt, dass es keine wesentlichen Auswirkungen auf den Betrieb gibt

Calibre Mining erhält wichtige Umweltgenehmigung

Calibre erhält Umweltgenehmigung für die Erschließung und den Betrieb des hochgradigen Goldprojekts Eastern Borosi und erreicht Null Scope-2 CO2e-Emissionen in Nicaragua

Calibre Mining vermeldet Quartalszahlen

Calibre meldet Finanzergebnisse für das dritte Quartal und das laufende Jahr, erhöhte Wachstumsinvestitionen zur Beschleunigung des künftigen Produktionswachstums Auf dem Weg zur Erfüllung der Kosten- und Produktionsprognose für das Gesamtjahr

Canada Nickel verbessert CO2-Abscheidung

Canada Nickel kündigt Verbesserungen des beschleunigten CO2 Abscheidungsprozesses an

Consolidated Uranium sichert sich weiteres Uranprojekt in Australien

Consolidated Uranium steigt mit dem Erwerb des Yarranna-Uranprojekts in Südaustralien ein

Cypress Development arbeitet mit ThyssenKrupp zusammen

Cypress Development beauftragt Thyssenkrupp Nucera mit Entwurf und Planung einer Chlor-Alkali-Anlage in einer Machbarkeitsstudie

Fury Gold Mines erweitert Mineralisierung

Fury bohrt 5,75 g/t Gold über 4 Meter im Hinge-Ziel und erweitert Mineralisierung um fast 25 % nach Westen auf Eau Claire

GoldMining verlängert Kreditfazilität

GoldMining verlängert nicht verwässernde Darlehensfazilität mit der Bank of Montreal und gibt aktuelle Bilanz bekannt

IsoEnergy verstärkt Management

IsoEnergy gibt Ernennung von Peter Netupsky zum Vorstandsmitglied bekannt und gewährt Aktienoptionen

Labrador Uranium schließt Bohrkampagne ab

Labrador Uranium schließt Feldsaison 2022 ab und stellt sich für zukünftiges Wachstum auf

MAG Silver gibt Quartalsproduktion bekannt

Mag Silver meldet Produktion aus Juanicipio im dritten Quartal

Mawson Gold veröffentlicht PEA

Mawson liefert 211 Millionen US$ NPV5 (nach Steuern) aus Rajapalot PEA

OceanaGold veröffentlicht gute Quartalsergebnisse

OceanaGold meldet Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2022

Osisko Gold Royalties erwirbt NSR von SolGold

Osisko Gold Royalties erwirbt Lizenzgebühren für das Cascabel-Projekt von SolGold

Osisko Development gibt Update zu aktuellen Entwicklungen

Osisko Development mit Projekt-Updates

Sibanye-Stillwater schließt Tarifvertrag für Goldbetrieb ab

Sibanye-Stillwater schließt einen fünfjährigen Tarifvertrag für die PGM-Betriebe in Rustenburg und Marikana ab

Sibanye-Stillwater gibt operatives Update

Operatives Update für das Quartal zum 30. September 2022

Skeena Resources stößt auf mehrere hochkarätige Vererzungen

Skeena erweitert Zone 23 an der Oberfläche auf Eskay Creek und durchteuft 1,20 g/t AuEq über 96,02 Meter

Skeena erweitert Eskay Creek-Graben mit Neuentdeckung und durchteuft 4,46 g/t AuEq über 32,19 Meter

Skeena durchschneidet hochgradige In-Pit-Mineralisierung in Zone 21A West - Durchschnittlich 22,38 g/t AuEq über 24,00 Meter

Skeena Resources strukturiert Management um

Skeena gibt die Ernennung von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern bekannt

Summa Silver erweitert hochgradige Silber-Gold-Adern

Summa Silver identifiziert Erweiterungen von hochgradigen Silber-Gold-Adern auf dem Mogollon-Projekt in New Mexico

Vizsla Silver stößt auf neue Vererzung

Vizsla Silver entdeckt neue Mineralisierung westlich von Napoleon auf La Luisa

Vizsla Silver finanziert 30 Millionen CA$

Vizsla Silver gibt eine Aufstockung der zuvor angekündigten Finanzierung auf 30 Millionen Dollar bekannt

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien

Sie müssen kein Börsenprofi sein, um kluge Investmententscheidungen zu treffen. Investieren Sie gemeinsam mit Swiss Resource Capital AG und Asset Management Switzerland AG in den Megatrend Rohstoffe. Seit 05.03.2020 ist das Spezialwissen der Experten als Wikifolio Zertifikat erhältlich.

Link zu Wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0srcplus

Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situat ...

Hinweis gemäß §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz) zu bestehenden Interessenskonflikten der Swiss Resource Capital AG und der Autoren der Swiss Resource Capital AG:

Sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG halten aktuell Aktien von Unternehmen, die in dieser Publikation erwähnt wurden. Es besteht somit ein Interessenskonflikt nach oben genannten Paragrafen. Ferner beabsichtigen sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG in naher Zukunft, sich von Aktienbeständen zu trennen und damit von steigenden Kursen und/oder erhöhter Liquidität der jeweiligen Aktie zu profitieren. Zudem behalten sich sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG vor, jederzeit Aktien von Unternehmen, die in dieser Publikation erwähnt wurden zu kaufen oder zu verkaufen, auch unabhängig von einer Berichterstattung in Publikationen der Swiss Resource Capital AG. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenskonflikt nach §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie gemäß Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz).

Ferner machen wir darauf aufmerksam, dass die Swiss Resource Capital AG IR-Beratungsverträge (Übersetzungen, Organisieren von Roadshows, Unterstützung bei der Suche nach Investoren bei Kapitalerhöhungen etc.) mit, in dieser Ausgabe erwähnten Unternehmen geschlossen hat und daraus ebenfalls Interessenskonflikte nach §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie gemäß Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz) bestehen.

Die Swiss Resource Capital AG sowie die Autoren der Swiss Resource Capital AG halten aktuell Aktien an folgenden, in dieser Ausgabe erwähnten Werten oder beabsichtigen dies zu tun: Canada Nickel + Alpha Lithium + Aurania Resources + Chesapeake Gold + Condor Gold + Consolidated Uranium + Cypress Development + Denarius Metals + Discovery Silver + First Tin + Fury Gold Mines + GoldMining + Gold Terra Resource + Hannan Metals + Labrador Uranium + Osisko Gold Royalties + Revival Gold + Skeena Resources + Sibanye-Stillwater + Summa Silver + Tier One Silver + Torq Resources + Trillium Gold Mines + Tudor Gold + Vizsla Silver.

Die Swiss Resource Capital AG hat mit folgenden, in dieser Ausgabe erwähnten Unternehmen IR-Beratungsverträge geschlossen: Canada Nickel + Alpha Lithium + Aurania Resources + Consolidated Uranium + Cypress Development + Denarius Metals + Discovery Silver + First Tin + Fury Gold Mines + GoldMining + Gold Terra Resource + Hannan Metals + Labrador Uranium + Osisko Gold Royalties + Revival Gold + Skeena Resources + Sibanye-Stillwater + Summa Silver + Tier One Silver + Torq Resources + Trillium Gold Mines + Vizsla Silver.

Diese Publikation basiert auf den ausführlichen Risikohinweisen, Haftungsbeschränkungen und Disclaimern der Swiss Resource Capital AG, die hier eingesehen werden können:

Risikohinweis und Disclaimer SRC AG