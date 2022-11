CREDIT SUISSE stuft AKZO NOBEL NV auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Akzo Nobel von 76 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Samuel Perry begründete das neue Kursziel mit der deutlich gestiegenen Bewertung der Vergleichsgruppe. Nach den Zahlen des Farben- und Lackherstellers für das dritte Quartal reduzierte er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie aber seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit). Er verwies auf das sinkende Nachfrage-Umfeld, in dem fallende Rohstoffpreise gleichwohl stützten./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2022 / 03:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

handelt aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 74,98EUR an der Börse TTMzero.