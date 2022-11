Berühmte niederländische Fast-Food-Köche bringen Pommes, Snacks und Weihnachten in die Ukraine

Franky und Coen erweitern ihre Pommes-Frites-Kampagne um Geschenke

HELMOND, Niederlande, 16. November 2022 /PRNewswire/ -- Franky und Coen sind in den Niederlanden durch ihre Give-aways in der Ukraine inzwischen zu bekannten Namen geworden. Im November und Dezember verschenken sie in den vom Krieg stark betroffenen Städten wie Irpin, Bucha und Borodianka Pommes frites und typisch holländische frittierte Snacks wie Frikandellen und Kroketten (traditionelle Bratwürste und Kroketten).

Diese Woche fährt das Duo mit seinem Foodtruck zum siebten Mal die 2500 km von den Niederlanden in die Ukraine. Auch im Dezember werden sie zusammen mit dem Weihnachtsmann in die Ukraine fahren, diesmal mit einem Lastwagen voller Geschenke, um Kindern und Erwachsenen zu helfen, die miserable Situation für eine Weile zu vergessen. Es wird ein weihnachtliches Ambiente mit geschmückten Zelten und weihnachtlicher Musik geschaffen und der Weihnachtsmann wird Geschenke verteilen. Wie bei früheren Gelegenheiten werden Franky und Coen mehrere Waisenhäuser, ein Krankenhaus und Flüchtlingsunterkünfte besuchen.