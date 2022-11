Als die ersten Zeilen über die Ticker liefen, musste man davon ausgehen, dass der Raketeneinschlag in Polen eine neue Eskalation im Ukraine-Krieg darstellt. Es war aber richtig, nicht auf die unbestätigten Meldungen hin zu reagieren, sondern abzuwarten. Wenn man sich die Kursverluste an der Wall Street ansieht, dann hat die Börse das Szenario eines Eintretens der Nato in diesen Krieg auch zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Erwägung gezogen.

Der Tag nach der erneuten Kandidatur eines Donald Trump für die Präsidentenwahl in zwei Jahren könnte für die Börse durchaus ein guter sein. Denn China muss sich jetzt mit den Demokraten gutstellen, um Trump zu verhindern. Die Welt muss sich jetzt gutstellen mit den Demokraten, um Trump zu verhindern. Tatsächlich kehrt Präsident Xi auf die Weltbühne zurück und geht offen auf Australien, die USA und andere westliche Staaten zu. Auch als die USA Sanktionen gegen die chinesische Halbleiterindustrie einführte, kam aus Peking keine direkte Vergeltung. In diesen Tagen könnten damit die ersten Schritte einer Annäherung zwischen China und dem Westen gegangen werden, nachdem jahrelang nur Sanktionen und Gegensanktionen die politische Agenda bestimmten.